Інтерфакс-Україна
Події
14:55 27.08.2025

Мінрозвитку та Habitat for Humanity in Ukraine запускають спільний проєкт з інвентаризації будівель для створення доступного житла

1 хв читати
Мінрозвитку та Habitat for Humanity in Ukraine запускають спільний проєкт з інвентаризації будівель для створення доступного житла
Фото: https://mindev.gov.ua

Міністерство розвитку громад та територій і міжнародна організація Habitat for Humanity International в Україні розпочали співпрацю в напрямку забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з підписаним меморандумом, спільний проєкт триватиме рік і передбачає картографування та класифікацію до 1000 об’єктів нерухомості, підготовку 10–15 інвестиційних кейсів із розрахунками та концепціями реконструкції, а також створення практичних інструментів для місцевої влади.

Зібрані дані будуть інтегровані до цифрової інформаційно-аналітичної системи для ВПО, яка забезпечить прозорість надання житлової допомоги.

Завершальним етапом проєкту має стати проведення національного семінару з презентацією результатів та інвестиційним пулом для партнерів.

Як зазначається у релізі, уряд вже ухвалив необхідні постанови для проведення масштабної інвентаризації майна, проте реалізація цього процесу потребує залучення міжнародного досвіду та технічної підтримки.

Теги: #мінрозвитку #habitat_for_humanity

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:33 23.08.2025
Евакуації з небезпечних зон потребують близько 237 тис. людей - Мінрозвитку

Евакуації з небезпечних зон потребують близько 237 тис. людей - Мінрозвитку

14:25 08.08.2025
Мінрозвитку та концесіонер Херсонського порту обговорили перегляд умов концесії з урахуванням форс-мажору

Мінрозвитку та концесіонер Херсонського порту обговорили перегляд умов концесії з урахуванням форс-мажору

14:51 04.08.2025
Мінрозвитку надало пріоритет у "єЧерзі" вантажівкам зі швидкопсувними товарами, з Т1 або МДП та підприємств-AEO

Мінрозвитку надало пріоритет у "єЧерзі" вантажівкам зі швидкопсувними товарами, з Т1 або МДП та підприємств-AEO

17:31 30.07.2025
Допомогу за програмою "єВідновлення" отримали понад 100 тис. родин - Мінрозвитку

Допомогу за програмою "єВідновлення" отримали понад 100 тис. родин - Мінрозвитку

17:07 28.07.2025
Дозволи ЄКМТ перейдуть в електронний формат з 2026 року - Мінрозвитку

Дозволи ЄКМТ перейдуть в електронний формат з 2026 року - Мінрозвитку

17:28 21.07.2025
Мінрозвитку опублікував технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду

Мінрозвитку опублікував технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду

15:20 09.07.2025
Мінрозвитку повідомляє про тимчасові зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

Мінрозвитку повідомляє про тимчасові зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

10:47 07.07.2025
Мінрозвитку побудує житловий квартал для маріупольців у Білій Церкві

Мінрозвитку побудує житловий квартал для маріупольців у Білій Церкві

11:40 20.06.2025
УЗ відмінила заборону на використання іновагонів у вантажних перевезеннях

УЗ відмінила заборону на використання іновагонів у вантажних перевезеннях

15:18 04.06.2025
Мінрозвитку пропонує заборонити введення в експлуатацію житла без одночасного введення дитсадків

Мінрозвитку пропонує заборонити введення в експлуатацію житла без одночасного введення дитсадків

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

ОСТАННЄ

Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

Antonov Logistics Salis GmbH побудує ангар для техобслуговування літаків у Лейпцигу

Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА