Мінрозвитку та Habitat for Humanity in Ukraine запускають спільний проєкт з інвентаризації будівель для створення доступного житла

Фото: https://mindev.gov.ua

Міністерство розвитку громад та територій і міжнародна організація Habitat for Humanity International в Україні розпочали співпрацю в напрямку забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з підписаним меморандумом, спільний проєкт триватиме рік і передбачає картографування та класифікацію до 1000 об’єктів нерухомості, підготовку 10–15 інвестиційних кейсів із розрахунками та концепціями реконструкції, а також створення практичних інструментів для місцевої влади.

Зібрані дані будуть інтегровані до цифрової інформаційно-аналітичної системи для ВПО, яка забезпечить прозорість надання житлової допомоги.

Завершальним етапом проєкту має стати проведення національного семінару з презентацією результатів та інвестиційним пулом для партнерів.

Як зазначається у релізі, уряд вже ухвалив необхідні постанови для проведення масштабної інвентаризації майна, проте реалізація цього процесу потребує залучення міжнародного досвіду та технічної підтримки.