Міносвіти продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня

Вступна кампанія для охочих здобути професійну освіту триває, подати заявки на навчання можна до 1 жовтня 2025 року, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Станом на серпень цього року подано 66 180 заяв, з яких 61 309 — від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 та 11 класів. Щодо гендерного розподілу, то серед усіх заяв: 34 449 — чоловіки й хлопці, 31 731 — жінки та дівчата", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що для вступу до профтехів не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ), а натомість є співбесіди або творчі конкурси, але як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва.

"До навчання запрошують молодь і дорослих, зокрема ветеранів, вимушено переміщених осіб та людей із тимчасово окупованих територій — опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії та розпочати власну карʼєру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривалість навчання в профтехах — від 6 місяців до 3 років, що залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації.