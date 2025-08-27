Інтерфакс-Україна
Події
14:37 27.08.2025

Міносвіти продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня

1 хв читати
Міносвіти продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня

Вступна кампанія для охочих здобути професійну освіту триває, подати заявки на навчання можна до 1 жовтня 2025 року, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Станом на серпень цього року подано 66 180 заяв, з яких 61 309 — від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 та 11 класів. Щодо гендерного розподілу, то серед усіх заяв: 34 449 — чоловіки й хлопці, 31 731 — жінки та дівчата", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що для вступу до профтехів не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ), а натомість є співбесіди або творчі конкурси, але як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва.

"До навчання запрошують молодь і дорослих, зокрема ветеранів, вимушено переміщених осіб та людей із тимчасово окупованих територій — опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії та розпочати власну карʼєру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривалість навчання в профтехах — від 6 місяців до 3 років, що залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації.

Теги: #вступ #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 27.08.2025
Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

15:11 26.08.2025
Міносвіти затвердило концепції освітніх галузей в межах політики "Освіта для життя"

Міносвіти затвердило концепції освітніх галузей в межах політики "Освіта для життя"

09:39 22.08.2025
Міносвіти розповіло про оновлені правила олімпіад у новому навчальному році

Міносвіти розповіло про оновлені правила олімпіад у новому навчальному році

00:48 20.08.2025
Качка озвучив очікування України від відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС

Качка озвучив очікування України від відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС

12:21 19.08.2025
Показник охоплення дошкільною освітою має вирости з 51% до 60% до кінця 2026р - проєкт програми дій уряду

Показник охоплення дошкільною освітою має вирости з 51% до 60% до кінця 2026р - проєкт програми дій уряду

09:49 19.08.2025
Заяву на виплати по програмі "Пакунок школяра" можна подати до 15 листопада - Міносвіти

Заяву на виплати по програмі "Пакунок школяра" можна подати до 15 листопада - Міносвіти

15:54 18.08.2025
Лісовий: виважена політика укрупнення університетів буде продовжуватися

Лісовий: виважена політика укрупнення університетів буде продовжуватися

15:19 18.08.2025
Вчительська доплата в 2 тис. грн буде збережена в 2026р - Лісовий

Вчительська доплата в 2 тис. грн буде збережена в 2026р - Лісовий

16:41 12.08.2025
Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

19:15 07.08.2025
Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

ОСТАННЄ

Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

Antonov Logistics Salis GmbH побудує ангар для техобслуговування літаків у Лейпцигу

Мінрозвитку та Habitat for Humanity in Ukraine запускають спільний проєкт з інвентаризації будівель для створення доступного житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА