Найближчі два дні в Україні буде сухо та тепло, на півдні до 30°

У четвер, 28 серпня, в Україні буде тепло та сухо, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 10-15°, у північно-східній частині 7-12°; вдень 23-28°, на півдні країни до 30°, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві у четвер без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 28 серпня найвища температура вдень була 35,7 в 2023р., найнижча вночі 6,0 в 1970р.

У п'ятницю, 29 серпня, також без опадів, вітер переважно південний, 5-10 м/с, температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

У Києві 29 серпня сухо, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.