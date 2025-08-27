Інтерфакс-Україна
12:39 27.08.2025

У Чернігові через атаку "шахедів" травмовано двох жінок, виникла пожежа на підприємстві

У Чернігові пролунало декілька вибухів - на одному з підприємств міста та у приватному секторі після атаки "Шахедів", постраждали дві жінки, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"У межах міста впав та вибухнув шахед. Внаслідок удару шахеду пожежа на одному з підприємств міста. Був зафіксований вибух в приватному секторі. Станом на зараз травмовано 2 жінки", - написав він у телеграмі у середу.

