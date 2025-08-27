Майже 100 тис. родин першокласників уже подали заяву на "Пакунок школяра"

Заяви на державну допомогу "Пакунок школяра" вже подали 97,3 тис. родин українських першокласників, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Від старту програми 18 серпня 2025 року українці подали 97 638 заяв на "Пакунок школяра" — це майже 54% від кількості першокласників, уже наявних у системі МОН. Вона продовжує поступово наповнюватися. Вже верифіковано 92 519 заяв. Найчастіше їх оформлюють онлайн — через застосунок "Дія" подано 94 142 заяви, інші 3 496 — письмово до сервісних центрів Пенсійного фонду України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що станом на зараз 1655 заяви відхилено, зокрема, 460 відмов з причини, що за умовами програми родини, які перебувають за кордоном, можуть отримати допомогу лише після повернення в Україну, а ті, хто на тимчасово окупованих територіях, — після повернення на підконтрольну Україні територію. Крім того, ще 940 заяв відхилено, оскільки надалі з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти, і в такому разі заяву потрібно подати повторно.

У відомстві нагадали, що допомогу можуть отримати батьки або законні представники цьогорічних першокласників.

Зазначається, що батьки або законні представники першокласників можуть використати кошти протягом 180 днів з моменту їх нарахування для покупок як в офлайн, так і онлайн-магазинах.

Участь у програмі "пакунок школяра" відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності "торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям" і відповідними MCC-кодами, а саме: 5641 — дитячий одяг; 5651 — одяг для всієї родини; 5661 — магазини взуття; 5943 — канцелярські товари.

"Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року — тож усі родини мають вдосталь часу на подання заяви. Навіть якщо дитину зараховано до першого класу вже після початку навчального року, допомога родині буде призначена", - додали в міністерстві.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що завданням програми "пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

6 серпня директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закликає Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "пакунок школяра".

25 серпня Українська видавнича асоціація закликає владу дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "пакунок школяра".

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна заявила, що уряд працюємо над цим, і питання в технічній реалізації через додаток "Дія".