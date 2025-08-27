ППО знешкодила вночі 74 з 95 дронів, зафіксовано влучання в 9 локаціях

Українські сили протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки цієї ночі збили та подавили 74 ударні БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни, випущені російськими окупантами.

Як повідомили Повітряні сили у Телеграмі, всього у ніч на 27 серпня (із 20.30 26 серпня) противник атакував 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Ще 21 дрон знешкодити не вдалося. Зафіксовані влучання в дев'яти локаціях.

Таким чином ефективність ППО минулої ночі склала 77,9%.

Найменший відсоток випущених російськими окупантами дронів з початку повномасштабного вторгнення був знешкоджений в ніч на 20 липня (лише 25 з 57, 44%). Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет був зафіксований в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб), з них було 303 збито і 415 подавлено (разом 718), що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.