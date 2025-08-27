Інтерфакс-Україна
Події
08:08 27.08.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 173 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 173 бойові зіткнення
Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 173 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

"Вчора противник завдав 2 ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

