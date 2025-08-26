Інтерфакс-Україна
Події
21:09 26.08.2025

Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені

1 хв читати
Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені

Російські терористи атакували ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона - постраждали дві жінки, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через ворожий удар пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження. У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий", написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок .

Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні. Вони отримують всю необхідну меддопомогу, додав очільник області.

 

Теги: #херсон #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 26.08.2025
Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

15:58 26.08.2025
Дорога Херсон-Миколаїв непроїзна через дрони вже давно, під загрозою - інші міста – екснардеп Луценко

Дорога Херсон-Миколаїв непроїзна через дрони вже давно, під загрозою - інші міста – екснардеп Луценко

08:57 26.08.2025
Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

08:41 26.08.2025
Росіяни атакували дронами Сумщину: є пошкодження, пожежа та двоє постраждалих

Росіяни атакували дронами Сумщину: є пошкодження, пожежа та двоє постраждалих

08:01 26.08.2025
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області

08:09 25.08.2025
Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

19:30 24.08.2025
Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

17:10 24.08.2025
Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

13:35 24.08.2025
Три КАБи влучили в передмістя Херсона - влада

Три КАБи влучили в передмістя Херсона - влада

11:44 24.08.2025
Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Першими, де застосують норму множинного громадянства України, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану - Кабмін

Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує припинити у відносинах з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему

Посередництво в процесі досягнення сталого миру та поверненні українських дітей обговорювали у Києві представники ПАР

Зеленський: Першими, де застосують норму множинного громадянства України, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада

Кабмін поширив дистанційне обстеження житла на території можливих бойових дій - Кулеба

Фінляндія повернеться до використання протипіхотних мін у січні 2026 року

Для РФ слід визначати чіткі терміни досягнення результатів, щоб змусити до миру

Україна й Литва домовилися поглибити співпрацю для повернення дітей, яких викрала Росія

Глава МЗС Люксембургу: Шлях України і Молдови до ЄС має бути спільним

Села Запорізьке і Новогеоргіївка на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ - речник Генштабу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА