21:09 26.08.2025
Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені
Російські терористи атакували ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона - постраждали дві жінки, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Через ворожий удар пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження. У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий", написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок .
Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні. Вони отримують всю необхідну меддопомогу, додав очільник області.