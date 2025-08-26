Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені

Російські терористи атакували ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона - постраждали дві жінки, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через ворожий удар пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження. У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий", написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок .

Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні. Вони отримують всю необхідну меддопомогу, додав очільник області.