Інтерфакс-Україна
Події
20:48 26.08.2025

Кабмін поширив дистанційне обстеження житла на території можливих бойових дій - Кулеба

Фото: https://t.me/odeskaODA/

Кабінет міністрів поширив дистанційне обстеження житла на території можливих бойових дій, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Дистанційне обстеження на ширший перелік територій. Розширюємо механізм дистанційної технічної оцінки житла. Тепер він діятиме не лише у громадах активних бойових дій, а й на територіях можливих бойових дій. Йдеться про 175 громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей", -  написав Кулеба в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

За його словами, це рішення є відповіддю на запит прифронтових громад.

"Під час зустрічей голови громад просили дати людям можливість проходити оцінку без фізичного доступу до зруйнованих будинків, де досі небезпечно або технічно неможливо потрапити всередину. Сьогодні даємо такий інструмент", - додав він.

Такі обстеження - необхідна умова участі громадян в програмі "єВідновлення".

Як повідомила  прем'єр-міністр Юлія Свириденко, сьогодні Кабінет міністрів схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення", ці кошти будуть направлені на житлові сертифікати за знищено житло. Фінансування здійснюється в рамках угоди, підписаної Міністерством розвитку громад та територій та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) під час Конференції з відновлення України (URC) у Римі в липні 2025 року.

"На наступному засіданні Уряду плануємо запустити виплати для ВПО з тимчасово окупованих територій. Вже зараз для перших виплат маємо $180 млн від міжнародних партнерів – це ресурс на приблизно 3 700 родин", - додав Кулеба.

 

Теги: #війна #уряд #житло

