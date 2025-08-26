Інтерфакс-Україна
Події
20:00 26.08.2025

Україна й Литва домовилися поглибити співпрацю для повернення дітей, яких викрала Росія

2 хв читати
Україна й Литва домовилися поглибити співпрацю для повернення дітей, яких викрала Росія

Україна й Литва домовилися поглибити співпрацю для повернення дітей, яких викрала Росія, та залучити інші країни, зокрема, започаткувати іноземний моніторинг тимчасово окупованих територій щодо впливу на дітей російської пропаганди та фільтраційних таборів, повідомила пресслужба очільника держави.

"Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра і перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця провели зустріч із віцеміністеркою закордонних справ Литви Габією Грігайте-Даугірде та Надзвичайним і Повноважним Послом Литви в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє", - йдеться у повідомленні на сайті президента України у вівторок.

Під час зустрічі обговорили напрацювання дієвих механізмів для повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала та примусово перемістила. Домовилися поглибити співпрацю та залучити інші країни. "Зокрема, ідеться про іноземний моніторинг тимчасово окупованих територій щодо впливу пропаганди на дітей, проросійського патріотичного перевиховання, фільтраційних таборів, а також про повернення дітей на підконтрольну Україні територію", - повідомила пресслужба.

Зазначається, що окремо обговорили фіналізацію створення Спеціального трибуналу та Компенсаційної комісії, яка займатиметься розглядом заяв постраждалих від російської агресії, а також створенню Компенсаційного фонду, що має стати джерелом виплат компенсацій постраждалим. Є домовленість працювати разом для пошуку можливості спрямувати заморожені російські активи на користь України та знайти інші джерела для наповнення фонду.

"Габія Грігайте-Даугірде запевнила, що Литва продовжить підтримку України й надалі сприятиме розслідуванню російських злочинів і притягненню політичного та військового керівництва РФ до відповідальності", - зазначено у повідомленні.

 

Теги: #литва #співпраця #діти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 26.08.2025
Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

09:57 26.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

14:08 25.08.2025
Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

10:36 25.08.2025
Україна і Литва домовилися спільно виготовляти оборонну продукцію

Україна і Литва домовилися спільно виготовляти оборонну продукцію

08:13 25.08.2025
Україна та Канада обговорили розширення промислової співпраці та військову допомогу

Україна та Канада обговорили розширення промислової співпраці та військову допомогу

05:54 25.08.2025
Київщина: семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової рушниці

Київщина: семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової рушниці

09:37 23.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

19:28 22.08.2025
Двох хлопців 21 та 22 років вдалося повернути з окупованого Криму – Єрмак

Двох хлопців 21 та 22 років вдалося повернути з окупованого Криму – Єрмак

11:44 22.08.2025
"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

06:20 22.08.2025
Ексглава МЗС Литви: атакою на американський завод РФ відкрито принижує США

Ексглава МЗС Литви: атакою на американський завод РФ відкрито принижує США

ВАЖЛИВЕ

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану - Кабмін

Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

В Генштабі ЗСУ спростували окупацію двох сіл в Дніпропетровській області

ОСТАННЄ

Для РФ слід визначати чіткі терміни досягнення результатів, щоб змусити до миру

Глава МЗС Люксембургу: Шлях України і Молдови до ЄС має бути спільним

Села Запорізьке і Новогеоргіївка на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ - речник Генштабу

Безпекові гарантії для України мають бути юридично зобов’язувальними - Сибіга

Виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО продовжено ще на пів року

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану - Кабмін

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні – глави МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА