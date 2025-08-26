Україна й Литва домовилися поглибити співпрацю для повернення дітей, яких викрала Росія, та залучити інші країни, зокрема, започаткувати іноземний моніторинг тимчасово окупованих територій щодо впливу на дітей російської пропаганди та фільтраційних таборів, повідомила пресслужба очільника держави.

"Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра і перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця провели зустріч із віцеміністеркою закордонних справ Литви Габією Грігайте-Даугірде та Надзвичайним і Повноважним Послом Литви в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє", - йдеться у повідомленні на сайті президента України у вівторок.

Під час зустрічі обговорили напрацювання дієвих механізмів для повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала та примусово перемістила. Домовилися поглибити співпрацю та залучити інші країни. "Зокрема, ідеться про іноземний моніторинг тимчасово окупованих територій щодо впливу пропаганди на дітей, проросійського патріотичного перевиховання, фільтраційних таборів, а також про повернення дітей на підконтрольну Україні територію", - повідомила пресслужба.

Зазначається, що окремо обговорили фіналізацію створення Спеціального трибуналу та Компенсаційної комісії, яка займатиметься розглядом заяв постраждалих від російської агресії, а також створенню Компенсаційного фонду, що має стати джерелом виплат компенсацій постраждалим. Є домовленість працювати разом для пошуку можливості спрямувати заморожені російські активи на користь України та знайти інші джерела для наповнення фонду.

"Габія Грігайте-Даугірде запевнила, що Литва продовжить підтримку України й надалі сприятиме розслідуванню російських злочинів і притягненню політичного та військового керівництва РФ до відповідальності", - зазначено у повідомленні.