Інтерфакс-Україна
Події
17:54 26.08.2025

Качка обговорив з керівництвом НАБУ та САП реалізацію Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права

1 хв читати
Качка обговорив з керівництвом НАБУ та САП реалізацію Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права
Фото: https://www.facebook.com

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семеном Кривоносом та керівником Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименко реалізацію Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права.

"Головна тема розмови – реалізація Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права – одного з ключових документів для подальших трансформацій у сфері верховенства права та в межах шляху України до ЄС", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра.

Зазначається, що документ передбачає трансформації щодо боротьби з корупцією за такими напрямками: стратегічні та інституційні основи антикорупційної політики; запобігання корупції; притягнення до відповідальності за корупцію; аудити діяльності спеціалізованих антикорупційних органів; антикорупційний мейнстрімінг.

Також сторони обговорили нещодавно ухвалених законодавчих змінах, спрямованих на зміцнення незалежності НАБУ та САП.

Теги: #качка_тарас #розмова #сап #набу

