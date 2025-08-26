Качка обговорив з керівництвом НАБУ та САП реалізацію Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права

Фото: https://www.facebook.com

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семеном Кривоносом та керівником Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименко реалізацію Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права.

"Головна тема розмови – реалізація Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права – одного з ключових документів для подальших трансформацій у сфері верховенства права та в межах шляху України до ЄС", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра.

Зазначається, що документ передбачає трансформації щодо боротьби з корупцією за такими напрямками: стратегічні та інституційні основи антикорупційної політики; запобігання корупції; притягнення до відповідальності за корупцію; аудити діяльності спеціалізованих антикорупційних органів; антикорупційний мейнстрімінг.

Також сторони обговорили нещодавно ухвалених законодавчих змінах, спрямованих на зміцнення незалежності НАБУ та САП.