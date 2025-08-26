Інтерфакс-Україна
15:34 26.08.2025

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

Міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Бельгії Максим Прево, міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель разом з генеральним директором з питань європейської співпраці Міністерства закордонних справ Нідерландів Гелен Баккер під час візиту до Одеси оголосили про EUR2 млн спільної підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, разом з колегами вони започаткували формат Україна-Бенілюкс – нову платформу для політичної співпраці, побудованої на рівності, ініціативності та амбіціях. Він наголосив, що країни Бенілюксу є членами-засновниками ЄС та рішучими прихильниками шляху України до ЄС та НАТО.

"Я глибоко вдячний за їхню непохитну політичну, військову та гуманітарну підтримку. Коли ми запускали новий формат, Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про додаткові €2 мільйони спільної підтримки центру протезування на базі Одеського медичного університету", - повідомив міністр.

Під час перебування в Одесі міністри вшанували пам'ять загиблих українців та на власні очі стали свідками наслідків російської агресії, зокрема пошкодженого Одеського порту та неодноразових атак на енергетичні об'єкти.

"Партнери Бенілюксу також перебувають на передовій політики санкцій, забезпечення справедливості, зокрема через Спеціальний трибунал з розгляду злочинів агресії проти України, та відновлення України: від відновлення інфраструктури до інвестування в зелену енергетику та інновації. З Одеси ми надіслали чіткий сигнал: Україна та країни Бенілюксу єдині, стійкі та рішучі. Разом ми працюємо заради миру, справедливості та сильнішої Європи", - зазначив Сибіга.

