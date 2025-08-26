Шмигаль обговорив з військовим командуванням Великої Британії підготовку до наступного засідання групи "Рамштайн"

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном, під час якої, зокрема, обговорив нагальні потреби Сил оборони, промислову кооперацію у межах ініціативи Build with Ukraine та підготовку наступного засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні у вересні.

"Провів важливу зустріч з Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном. Подякував за підтримку Великої Британії під час повномасштабної війни. Цінуємо готовність розвивати нашу співпрацю. Сфокусувалися на нагальних потребах Сил оборони України. Важливо нарощувати виробництво дронів основних типів спільно з партнерами. Обговорили промислову кооперацію у межах ініціативи Build with Ukraine", - написав він у Телеграмі у вівторок.

Як зазначив міністр, також обговорили питання міжнародних зусиль зі створення дієвих гарантій безпеки. Коаліція охочих продовжує роботу, щоб забезпечити умови для тривалого і справедливого миру.

"Обговорили підготовку наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні у вересні. Щиро дякую Великій Британії за лідерство та непохитну підтримку України", - підсумував Шмигаль.

За повідомленням ЗМІ, наступне 30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні 9 вересня.