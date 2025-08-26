Мерц звинувачує Москву в "стратегії затягування часу" – ЗМІ

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у вівторок звинуватив Росію в "стратегії затягування" у пошуках миру для України, конкретно йдеться про заплановану зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, повідомляє німецький мовник ntv.de.

"Путін вважає за правильне пов'язати цю зустріч з попередніми умовами, які з точки зору України, а також з нашої, з моєї особистої точки зору, є абсолютно неприйнятними", – сказав Мерц на прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Берліні.

За повідомленням, після зустрічі спочатку в Алясці з Путіним, а потім у Вашингтоні з Зеленським та іншими європейськими главами держав і урядів президент США Дональд Трамп справив враження, що він близький до мирного вирішення. Відповідно, зустріч між Путіним і Зеленським мала бути організована протягом наступних двох тижнів. Цей термін закінчується через кілька днів.

"Якщо російська сторона не зробить цього кроку, то потрібно буде чинити ще більший тиск", - вважає Мерц, Європейський Союз вже працює над подальшими санкціями. "Якщо така зустріч, як домовилися Мерц Трамп і Путін, не відбудеться, то м'яч знову буде на нашому боці. Я маю на увазі європейців і американців", - додав він.

Карні також звинуватив Путіна в тому, що той відкладає зустріч із Зеленським, висуваючи все нові умови, натякаючи що він, очевидно, боїться її. Карні пообіцяв, що Канада хоче сприяти забезпеченню миру та безпеки в Україні. "Це можливо лише за допомогою сили, санкцій проти Росії та зміцнення українських збройних сил", - зазначив прем'єр.