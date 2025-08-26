Інтерфакс-Україна
Події
14:46 26.08.2025

Мерц звинувачує Москву в "стратегії затягування часу" – ЗМІ

2 хв читати
Мерц звинувачує Москву в "стратегії затягування часу" – ЗМІ

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у вівторок звинуватив Росію в "стратегії затягування" у пошуках миру для України, конкретно йдеться про заплановану зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, повідомляє німецький мовник ntv.de.

"Путін вважає за правильне пов'язати цю зустріч з попередніми умовами, які з точки зору України, а також з нашої, з моєї особистої точки зору, є абсолютно неприйнятними", – сказав Мерц на прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Берліні.

За повідомленням, після зустрічі спочатку в Алясці з Путіним, а потім у Вашингтоні з Зеленським та іншими європейськими главами держав і урядів президент США Дональд Трамп справив враження, що він близький до мирного вирішення. Відповідно, зустріч між Путіним і Зеленським мала бути організована протягом наступних двох тижнів. Цей термін закінчується через кілька днів.

"Якщо російська сторона не зробить цього кроку, то потрібно буде чинити ще більший тиск", - вважає Мерц, Європейський Союз вже працює над подальшими санкціями. "Якщо така зустріч, як домовилися Мерц Трамп і Путін, не відбудеться, то м'яч знову буде на нашому боці. Я маю на увазі європейців і американців", - додав він.

Карні також звинуватив Путіна в тому, що той відкладає зустріч із Зеленським, висуваючи все нові умови, натякаючи що він, очевидно, боїться її. Карні пообіцяв, що Канада хоче сприяти забезпеченню миру та безпеки в Україні. "Це можливо лише за допомогою сили, санкцій проти Росії та зміцнення українських збройних сил", - зазначив прем'єр.

Теги: #україна #зустріч #рф #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 26.08.2025
США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

11:26 26.08.2025
Порошенко обговорив з віцепрезидентом ПА ОБСЄ Прітчардом посилення тиску на РФ задля припинення вогню

Порошенко обговорив з віцепрезидентом ПА ОБСЄ Прітчардом посилення тиску на РФ задля припинення вогню

01:48 26.08.2025
Трамп цьогоріч хоче зустрітися з Кім Чен Ином – ЗМІ

Трамп цьогоріч хоче зустрітися з Кім Чен Ином – ЗМІ

23:28 25.08.2025
МЗС засуджує включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку портів РФ і закликало ІМО відреагувати

МЗС засуджує включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку портів РФ і закликало ІМО відреагувати

22:13 25.08.2025
Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

21:13 25.08.2025
Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

20:24 25.08.2025
Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

18:53 25.08.2025
Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

18:40 25.08.2025
Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

18:34 25.08.2025
Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

ВАЖЛИВЕ

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

ОСТАННЄ

Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

На Одещині викрито схему ухилення від мобілізації за участі правоохоронців, військовослужбовців та цивільних

Доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та кабінетів вступників буде обмежено через підготовку надання рекомендацій на магістратуру

Бездомний убив 23-річку українську біженку в американському місті Шарлотт - ЗМІ

Затвердження Радою ЄС збільшених квот на експорт чутливої агропродукції з України очікується у вересні

Міносвіти затвердило концепції освітніх галузей в межах політики "Освіта для життя"

Третина кави потрапляє в Україну у вигляді контрабанди, держбюджет не отримує 1 млрд грн щороку - Гетманцев

Шмигаль обговорив з військовим командуванням Великої Британії підготовку до наступного засідання групи "Рамштайн"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА