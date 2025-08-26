Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з військовою контррозвідкою СБУ повідомили про підозру старшому сержанту однієї з військових частин Полтавщини: замість проходження служби військовослужбовиця регулярно, без будь-яких законних підстав на те, виїжджала за кордон на відпочинок.

В телеграм-каналі у вівторок ДБР повідомляє, що впродовж 2022–2024 років жінка 8 разів залишала місце служби та відвідувала курорти за кордоном, зокрема у Чорногорії та Польщі.

"Попри відсутність на службі, жінка продовжувала отримувати грошове забезпечення. Керівництво частини не реагувало на її прогули, у результаті з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 190 тис. грн", - зазначається в повідомленні.

ЇЇ підозрюють в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а також шахрайстві, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України).