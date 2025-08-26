Інтерфакс-Україна
Події
13:19 26.08.2025

Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

1 хв читати
Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з військовою контррозвідкою СБУ повідомили про підозру старшому сержанту однієї з військових частин Полтавщини: замість проходження служби військовослужбовиця регулярно, без будь-яких законних підстав на те, виїжджала за кордон на відпочинок.

В телеграм-каналі у вівторок ДБР повідомляє, що впродовж 2022–2024 років жінка 8 разів залишала місце служби та відвідувала курорти за кордоном, зокрема у Чорногорії та Польщі.

"Попри відсутність на службі, жінка продовжувала отримувати грошове забезпечення. Керівництво частини не реагувало на її прогули, у результаті з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 190 тис. грн", - зазначається в повідомленні.

ЇЇ підозрюють в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а також шахрайстві, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України).

Теги: #сбу #підозра #полтавщина #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 26.08.2025
СБУ затримала двох дівчат, які готували для ворога теракти проти військових ЗСУ

СБУ затримала двох дівчат, які готували для ворога теракти проти військових ЗСУ

10:08 26.08.2025
За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

17:26 25.08.2025
Безробітний з Одещини, який шпигував для ворога в жіночому одязі, отримав 15 років тюрми – СБУ

Безробітний з Одещини, який шпигував для ворога в жіночому одязі, отримав 15 років тюрми – СБУ

16:10 25.08.2025
Справу щодо заволодіння 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів передано до суду - Нацполіція

Справу щодо заволодіння 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів передано до суду - Нацполіція

14:26 25.08.2025
Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

14:16 25.08.2025
Сім'я адвокатів із Запоріжжя займалася схемами для ухилянтів – СБУ

Сім'я адвокатів із Запоріжжя займалася схемами для ухилянтів – СБУ

16:37 22.08.2025
Адвокати Порошенка вказують на паралелі фабули експертизи ДБР щодо їх підзахисного з російською пропагандою

Адвокати Порошенка вказують на паралелі фабули експертизи ДБР щодо їх підзахисного з російською пропагандою

14:22 22.08.2025
Військові з частин на Дніпропетровщині надали фіктивні довідки про хвороби родичів задля звільнення зі служби

Військові з частин на Дніпропетровщині надали фіктивні довідки про хвороби родичів задля звільнення зі служби

17:29 21.08.2025
Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

11:40 21.08.2025
Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

ВАЖЛИВЕ

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

ОСТАННЄ

Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юрист

Зеленський обговорив з військовими додаткове постачання для напрямків на Запоріжжі та Донеччині

Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

На Харківщині співробітниця моргу обкрадала загиблих українських воїнів

Через ворожий обстріл знеструмлені шахти на Добропіллі, під землею 148 шахтарів –Волинець

DeepState вперше повідомив про окупацію двох сіл в Дніпропетровській області

У Торецьку військовослужбовці бригади "Лють" здійснили надскладну і феєрично успішну операцію

У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

На Харківщині російський дрон поцілив по цивільній автівці, двоє постраждалих

Критична інфраструктура частини Шосткинської громади працює на резервному живленні після обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА