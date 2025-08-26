Критична інфраструктура частини Шосткинської громади працює на резервному живленні після обстрілу

Внаслідок нової ворожої атаки на цивільну інфраструктуру Шосткинської громади постраждали три цивільних особи, частина громади залишилась без енергопостачання, повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Зранку ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Поранені троє чоловіків 35, 44 та 48 років. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Внаслідок ударів частина Шосткинщини залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком", - написав він у Телеграмі.

За його словами, на місці розгорнуті Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.

Як повідомлялось, у ніч на вівторок російські війська атакували дронами кілька громад Сумської області, місцями зникло світло, виникла пожежа та дві постраждалі жінки, повідомив глава ОВА Олег Григоров. За його словами, в Шосткинській громаді після 01:00 внаслідок атаки БпЛА частина споживачів залишилася без світла. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку. Також після 03:00 росіяни здійснили масовану атаку дронами по Сумській та Бездрицькій громадах. Внаслідок влучань здійнялася пожежа. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. У Путивльській громаді внаслідок удару дронів пошкоджені нежитлові приміщення та техніка.