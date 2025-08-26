Інтерфакс-Україна
Події
10:33 26.08.2025

Нові санкції ЄС не включатимуть обмеження на імпорт російських енергоносіїв - ЗМІ

Новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії не включатиме в себе обмеження на імпорт російських енергоносіїв, пише Politico у вівторок.

Видання повідомляє з посиланням на чотирьох європейських дипломатів, що "у новому пакеті санкцій не очікується впровадження значущих нових обмежень на експорт енергоносіїв".

Politico зазначає, що "розпочавши поступову відмову від імпорту російської нафти і газу, ЄС дедалі більше усвідомлює, що саме Вашингтон, а не Брюссель, здатний створити найбільший тиск (на Росію)".

"Найболючіші наслідки для Москви можуть настати в разі запровадження вторинних санкцій проти компаній або країн, які ведуть бізнес із Росією, але справжня сила таких заходів залишається за США", - ідеться в статті.

Водночас, повідомляє видання, у рамках 19 пакета санкцій ЄС може заборонити російським дипломатам вільно пересуватися Шенгенською зоною, на чому наполягає, зокрема, Чехія. "Я продовжу пропонувати припинити вільне пересування російських дипломатів по Шенгену", - сказав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю Politico.

Видання також зазначає, що, найімовірніше, під час ухвалення 19 пакета санкцій Євросоюзу вдасться подолати політичний опір Словаччини та Угорщини і домогтися одностайної підтримки пакета. "Подивіться, що відбувалося попередні 18 разів", - наводить Politico слова одного з дипломатів.

Раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що 19 санкційний пакет щодо РФ готують до вересня, і міністри закордонних справ та оборони держав Євросоюзу обговорять його на неформальній зустрічі 28-30 серпня в Копенгагені.

Теги: #імпорт #санкції_рф #енергоносії

