Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

Російські окупанти активно атакують дронами трасу М-14, що сполучає Херсон з Миколаєвом, громадян закликали не пересуватися тим маршрутом без потреби, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"З учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт", - написав він в телеграмі.

Прокудін закликав без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом.

"Також нагадую, що про активність російських БпЛА оперативно повідомляємо в телеграм-каналі "Радар Херсон". (https://t.me/radarkherson) Бережіть себе!", - додав він.

Прокудін пізніше зазначив, що на трасі М-14 Херсон–Миколаїв можливі обмеження руху.

"У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово. Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - написав він.