Інтерфакс-Україна
Події
08:57 26.08.2025

Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

1 хв читати
Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

Російські окупанти активно атакують дронами трасу М-14, що сполучає Херсон з Миколаєвом, громадян закликали не пересуватися тим маршрутом без потреби, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"З учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт", - написав він в телеграмі.

Прокудін закликав без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом.

"Також нагадую, що про активність російських БпЛА оперативно повідомляємо в телеграм-каналі "Радар Херсон". (https://t.me/radarkherson) Бережіть себе!", - додав він.

Прокудін пізніше зазначив, що на трасі М-14 Херсон–Миколаїв можливі обмеження руху.

"У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово. Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - написав він.

 

Теги: #херсон #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 26.08.2025
Росіяни атакували дронами Сумщину: є пошкодження, пожежа та двоє постраждалих

Росіяни атакували дронами Сумщину: є пошкодження, пожежа та двоє постраждалих

08:01 26.08.2025
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області

08:09 25.08.2025
Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

19:30 24.08.2025
Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

17:10 24.08.2025
Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

13:35 24.08.2025
Три КАБи влучили в передмістя Херсона - влада

Три КАБи влучили в передмістя Херсона - влада

11:44 24.08.2025
Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

07:54 24.08.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

20:28 23.08.2025
Обстріли Дніпропетровщини: 1 людина загинула, 9 поранені

Обстріли Дніпропетровщини: 1 людина загинула, 9 поранені

08:44 22.08.2025
Обстріли Дніпропетровщини: Пошкоджені фермерське господарство, гімназія та цивільна інфраструктура

Обстріли Дніпропетровщини: Пошкоджені фермерське господарство, гімназія та цивільна інфраструктура

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

ОСТАННЄ

Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

Трамп хоче перейменувати Пентагон на Міністерство війни

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 99 од. спецтехніки

26 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

МЗС: Світовий конгрес українців зібрав понад $75 млн допомоги для ЗСУ

АРМА перерахувало понад $3,5 мільйона до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Окупанти втратили 142 осіб на покровському напрямку, усього на фронті 136 боєзіткнень - Генштаб

Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам МЗС позицію України щодо гарантій безпеки

Рубіо обговорив з європейськими главами МЗС спільні кроки для зупинення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА