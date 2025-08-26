АРМА перерахувало понад $3,5 мільйона до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перерахувало до державного бюджету більш як $3,5 млн коштів підсанкційної компанії "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП", повідомляє пресслужба АРМА.

"Ці кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення країни: будівництво житла для тих, хто його втратив, відновлення інфраструктури, розвиток медичних закладів та зведення захисних споруд", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, їхня точна сума становить $3 572 585,29 США.

У пресслужбі зазначають, що АРМА продовжує забезпечувати, щоб арештовані та підсанкційні активи приносили користь державі й наближали перемогу.

Джерело: https://arma.gov.ua/news/typical/ponad-35-mln-dolariv-ssha-do-fondu-likvidatsii-naslidkiv-zbroynoi-agresii