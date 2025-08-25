Інтерфакс-Україна
Події
21:39 25.08.2025

Сили безпілотних систем за добу уразили 704 унікальні цілі противника

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України за добу з 24 по 25 серпня уразили 704 унікальні цілі противника, серед яких особовий склад та військова техніка, повідомляє пресслужба СБС.

"Упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 704 унікальні цілі противника", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Зазначається, що за добу було уражено 212 одиниць особового складу, з яких 130 – ліквідовано, а також 22 одиниці автомобільної техніки, 28 мотоциклів, 17 артилерійських систем, 6 танків та 2 одиниці бронетехніки.

"Крім того, знищено 50 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01-25.08) знищено/уражено 18094 цілі, з яких 4239 – особовий склад противника", - додали у відомстві.

 

Теги: #цілі #бпла_рф

