18:24 25.08.2025

Відновлено роботу Державного фонду регіонального розвитку

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) відновив свою роботу після трирічної перерви, пов'язаної з повномасштабною війною, з 1 вересня громади зможуть подавати заявки на фінансування проєктів відновлення за кошти ДФРР, повідомив заступник міністра розвитку громад і територій України Олексій Рябикін під час брифінгу у понеділок.

"Ми раді, що повертаємося до функціонування Державного фонду регіонального розвитку. Сьогодні наш пріоритет — це прифронтові громади, але отримати підтримку зможуть і інші регіони. Ми прагнемо зробити процес відбору проєктів максимально відкритим та прозорим, аби кошти були використані ефективно для відбудови наших громад," — зазначив Рябикін.

За його словами, цьогоріч держбюджетом передбачено 1 млрд грн на такі проєкти. Їх реалізація відбуватиметься в рамках перехідної моделі управління публічними інвестиціями. Громади, що не перебувають на територіях активних бойових дій, можуть подавати заявки з 1 по 10 вересня через цифрову платформу DREAM.

Вартість поданих проєктів не має перевищувати 50 млн грн, і вони мають бути реалізовані до кінця 2025 року. Якщо громада не встигне використати цю субвенцію протягом року, то вона може бути повернена до державного бюджету.

Наразі у системі вже зареєстровано кілька тисяч проєктів громад, які потенційно підпадають під вказану субвенцію. Після 10 вересня, коли завершиться процес подачі нових заявок, розпочнеться процес відбору проєктів для фінансування. Він є прозорим і підзвітним, до нього активно долучаються громади та регіони.

"Мінрозвитку вже продемонструвало цей підхід у відборі проєктів в рамках програми відновлення України, де було розподілено EUR100 млн. Ми залучили всі громади, всі обласні державні адміністрації, а також експертів, громадськість та різні міністерства, щоб забезпечити повну прозорість і відкритість відбору", — наголосив Рябикін.

Щоб отримати фінансування проєкту, громадам потрібно виконати чотири основні умови при підготовці заявки. Передусім, проєкт має відповідати загальній стратегії розвитку регіонів, а об'єкт, який планується до відбудови, повинен належати державі чи громаді. Проєктна документація має відповідати вимогам. Також важливо, аби місцевим бюджетом можна було покрити принаймні 10% вартості проєкту.

Відповідно до Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, із наступного року у ДФРР закладено 90 млрд грн на три роки, по 30 млрд грн на рік. У Мінрозвитку підкреслили, що доцільне, прозоре і підзвітне використання коштів ДФРР цьогоріч є своєрідним пілотним процесом і підготовкою до активної роботи з публічними інвестиціями уже за кілька місяців.

