Справу щодо заволодіння 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів передано до суду - Нацполіція

Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Співробітники Національної поліції та Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння 1,34 млрд грн коштів Міністерства оборони України на закупівлі боєприпасів, повідомляє Нацполіція.

"Директор товариства з обмеженою відповідальністю, його заступник та громадянин України, який входив до складу наглядової ради підприємства, зареєстрованого у Словацькій Республіці, розробили план заволодіння коштами Міноборони під виглядом постачання мінометних пострілів іноземного виробництва", - зазначається в повідомленні на сайті Нацполіції в понеділок.

За інформацією поліції, у жовтні 2022 року між підприємством та Міністерством оборони України було укладено контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів на початку 2023 року. На виконання цього контракту Міноборони перерахувало на рахунок товариства попередню оплату у сумі більш ніж 1,34 млрд грн.

"Однак зобов’язання за контрактом виконані не були. Отримані кошти фігуранти частково перерахували на рахунок іноземного підприємства, а іншу частину – на рахунки, не пов’язані з виконанням договору", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки. Також у ході досудового розслідування правоохоронці наклали арешт на кошти у розмірі 818 млн грн, що перебували на банківських рахунках товариства.

За сприяння Міноборони, слідчі повідомили двом колишнім посадовцям Міністерства оборони, двом представникам товариства та представнику іноземної компанії повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо п’яти підозрюваних скеровано до суду для розгляду справи по суті. Представника іноземної компанії, який переховується від органів слідства, оголошено у міжнародний розшук.

Процесуальне керівництво в провадженні — Офіс генерального прокурора.