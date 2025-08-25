Інтерфакс-Україна
Події
15:08 25.08.2025

В'ятрович про ініціативу Навроцького: бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією

1 хв читати
В'ятрович про ініціативу Навроцького: бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією
Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Ексголова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував ініціативу президента Польщі Кароля Навроцького прирівняти "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

"Бандерівська ідеологія це три ключові тези: 1. Здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. 2. Свобода народам! Свобода людині!3. Опора на власні сили. Навроцький вбачає в цьому схожість із нацизмом. А я в його баченні бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією", - написав В'ятрович в мережі Facebook.

Раніше із польських медіа стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький у понеділок анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

Теги: #вятрович #навроцький #уінп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 13.08.2025
Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

14:08 06.08.2025
Зеленський сподівається на конструктивний діалог з новим президентом Польщі

Зеленський сподівається на конструктивний діалог з новим президентом Польщі

09:31 30.07.2025
Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

17:56 25.07.2025
Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

13:56 23.07.2025
Галузевий держархів УІНП необхідно передати до сфери управління Укрдержархіву - Хромов

Галузевий держархів УІНП необхідно передати до сфери управління Укрдержархіву - Хромов

17:28 04.07.2025
Голова УІНП Алфьоров представив 5 принципів роботи Інституту

Голова УІНП Алфьоров представив 5 принципів роботи Інституту

14:18 03.07.2025
Голова УІНП Алфьоров: Одним із девізів інституту буде пояснення, а не пропаганда

Голова УІНП Алфьоров: Одним із девізів інституту буде пояснення, а не пропаганда

04:01 02.07.2025
Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах

19:08 01.07.2025
Навроцький обіцяє зустрітися із Зеленським – ЗМІ

Навроцький обіцяє зустрітися із Зеленським – ЗМІ

15:40 28.06.2025
Україна буде запрошувати Навроцького - Зеленський

Україна буде запрошувати Навроцького - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

Зеленський на молитовному сніданку: нам під силу зупинити зло і зупинити смерть

Зеленський: Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими

ОСТАННЄ

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

На забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи землях зловмисники вирощували зернові культури для продажу - Нацполіція

Прем'єр Норвегії виступає за посилення санкційного тиску на РФ та роботу над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії

Держкіно назвало інвестиційно успішні українські фільми

АОЗ: Військові отримали замовлені через DOT-Chain Defence дрони у рекордний термін - за 5 днів

Внаслідок ворожого обстрілу Слатина на Харківщині поранено жінку

Прем'єр Норвегії підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні

Україна сподівається на практичну участь Норвегії у гарантіях безпеки України - Зеленський

На Одещині правоохоронці припинили злочинний вплив "тіньового куратора Бесарабії"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА