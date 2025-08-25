В'ятрович про ініціативу Навроцького: бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією

Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Ексголова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував ініціативу президента Польщі Кароля Навроцького прирівняти "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

"Бандерівська ідеологія це три ключові тези: 1. Здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. 2. Свобода народам! Свобода людині!3. Опора на власні сили. Навроцький вбачає в цьому схожість із нацизмом. А я в його баченні бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією", - написав В'ятрович в мережі Facebook.

Раніше із польських медіа стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький у понеділок анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.