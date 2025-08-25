В'ятрович про ініціативу Навроцького: бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією
Ексголова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував ініціативу президента Польщі Кароля Навроцького прирівняти "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.
"Бандерівська ідеологія це три ключові тези: 1. Здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. 2. Свобода народам! Свобода людині!3. Опора на власні сили. Навроцький вбачає в цьому схожість із нацизмом. А я в його баченні бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією", - написав В'ятрович в мережі Facebook.
Раніше із польських медіа стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький у понеділок анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.