Внаслідок ворожого обстрілу Слатина на Харківщині поранено жінку

У понеділок, о 12:50, ЗС РФ обстріляли з РСЗВ Слатино Дергачівської громади (Харківська обл.), поранено місцеву жительку (1958 р.н), повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

"Наразі медики "швидкої" надають допомогу потерпілій – у жінки уламкове поранення руки. Енергетики та газовики обстежують пошкодження мереж... Пошкоджено щонайменше два приватних будинки, систему газогону та лінію електропередачі", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що, за попередньою інформацією, окупанти випустили два реактивних снаряди, один з яких поцілив у район щільної житлової забудови, де проживають цивільні, а інший впав на околицях Слатина.