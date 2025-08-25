Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії роботу з партнерами над гарантіями безпеки

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере дипломатичні перспективи й роботу з партнерами над гарантіями безпеки.

"Норвегія є однією з учасниць коаліції охочих, і Україна сподівається, що Норвегія дійсно практично братиме участь у заходах, які мають реально гарантувати довгострокову безпеку нашому народові, нашій державі та всім у Європі", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок за результатами зустрічі.

Він назвав Норвегію одним із лідерів підтримки України. "Багато вже зроблено, і сьогоднішня зустріч теж здатна принести хороші результати", - розповів Зеленський, додавши, що обговорив зі Стере багато різноманітних тем.