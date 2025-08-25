Прем'єр Норвегії пропонує парламенту виділення $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який прибув із візитом до Києва, заявив про продовження військової підтримки України у 2026 році.

"Я оголосив, що підтримка України у 2025 році будуть продовжені і у 2026 році. Це означає у грошовому еквіваленті 8,5 мільярдів доларів у 2026 році, що я запропоную парламенту. У минулому парламент одностайно підтримав нашу програму підтримки Нансена. І я впевнений, що ми зможемо зберегти цей високий рівень підтримки", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві у понеділок.

Програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) — норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 рр. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щорічно відповідно до потреб України.