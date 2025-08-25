Негода знеструмила 28 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок понеділка повністю або частково були знеструмлені 28 населених пунктів у чотирьох областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. Заживлення усіх знеструмлених абонентів очікується до кінця поточної доби", – йдеться в повідомленні компанії в Телеграм-каналі.

Там також зазначається, що споживання електроенергії в цілому знизилося: зранку понеділка воно було на 11,6% нижчим, аніж було того самого часу попереднього робочого дня, у п’ятницю. "Укренерго" це пояснює суттєвим зниженням температури повітря на всій території України і встановленням ясної погоди в усіх регіонах, крім частини східних та північних областей, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Добовий максимум споживання у неділю, 24 серпня, через похолодання теж був нижчим, ніж тиждень тому, 17 серпня, – на 3,7%.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтеся потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", – закликає "Укренерго".