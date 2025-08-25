За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

Упродовж останньої доби в Сумській області одна людина загинула та дев’ятеро отримали поранення внаслідок російських атак, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, "Уночі внаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє - поранені. Їм надають допомогу та евакуюють у безпечне місце".

Також, за даними Григорова, російські дрони атакували житловий сектор Сумської громади, пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, а також іншу цивільну інфраструктуру.

"Ще семеро постраждалих - мешканці Сумської громади: пʼятеро з Піщанського старостату та двоє жителів обласного центру. Більшість отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні. Їхній стан - неважкий, медики проводять обстеження й надають необхідну допомогу", - зазначено у повідомленні.