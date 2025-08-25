Інтерфакс-Україна
Події
08:52 25.08.2025

За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

1 хв читати
За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

Упродовж останньої доби в Сумській області одна людина загинула та дев’ятеро отримали поранення внаслідок російських атак, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, "Уночі внаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє - поранені. Їм надають допомогу та евакуюють у безпечне місце".

Також, за даними Григорова, російські дрони атакували житловий сектор Сумської громади, пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, а також іншу цивільну інфраструктуру.

"Ще семеро постраждалих - мешканці Сумської громади: пʼятеро з Піщанського старостату та двоє жителів обласного центру. Більшість отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні. Їхній стан - неважкий, медики проводять обстеження й надають необхідну допомогу", - зазначено у повідомленні.

Теги: #атака #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:08 25.08.2025
Масована атака РФ на Сумщину триває майже добу, зафіксовані влучання в Сумській і Роменській громадах

Масована атака РФ на Сумщину триває майже добу, зафіксовані влучання в Сумській і Роменській громадах

23:02 24.08.2025
Через ракетний удар РФ знеструмлено населені пункти Сумського району – ОВА

Через ракетний удар РФ знеструмлено населені пункти Сумського району – ОВА

18:22 24.08.2025
Куп’янськ зазнав артобстрілу, загинула літня жінка, ще двоє постраждали

Куп’янськ зазнав артобстрілу, загинула літня жінка, ще двоє постраждали

12:57 24.08.2025
Окупанти тричі за ранок атакували Піщанський старостинський округ на Сумщині

Окупанти тричі за ранок атакували Піщанський старостинський округ на Сумщині

10:11 24.08.2025
Порт Усть-Луга в РФ під атакою дронів – ЦПД

Порт Усть-Луга в РФ під атакою дронів – ЦПД

21:52 22.08.2025
Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Миколаївській області - ОВА

Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Миколаївській області - ОВА

14:46 22.08.2025
Через ворожий обстріл на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ

Через ворожий обстріл на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ

15:34 18.08.2025
Через ворожий удар у неділю пошкоджено Сумський держуніверситет

Через ворожий удар у неділю пошкоджено Сумський держуніверситет

07:38 15.08.2025
Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

11:03 10.08.2025
Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

ГУР і Третій корпус відновили контроль над Новомихайлівкою на Донеччині

Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

Зеленський: Повертаємо додому журналіста Хилюка

ОСТАННЄ

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

Україна та Канада обговорили розширення промислової співпраці та військову допомогу

Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

Аварійне відключення електроенергії сталося в чотирьох громадах на Полтавшині через несприятливі погодні умови

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 83 од. спецтехніки

На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

Окупанти за добу завдали 500 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

25 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА