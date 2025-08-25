Інтерфакс-Україна
Події
08:25 25.08.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 159 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

" За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 130 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 735 обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 711 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

