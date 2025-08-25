Україна та Канада обговорили розширення промислової співпраці та військову допомогу

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони Канади Девідом Макгінті, подякувавши за пакет військової допомоги на суму 1 млрд доларів США, який включає дрони, боєприпаси та багатосторонні ініціативи.

"Також цінуємо внесок Канади у розмірі близько 500 млн доларів США в програму PURL для закупівлі американського озброєння для України", – повідомив Шмигаль.

Під час зустрічі сторони обговорили розширення промислової співпраці, зокрема інвестиції для спільного виробництва дронів: "Ми обговорили розширення промислової співпраці, зокрема інвестиції для виробництва дронів разом з Україною. Вдячний Канаді за системну підтримку, яка посилює Україну та наших захисників".