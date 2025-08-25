Окупанти за добу завдали 500 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Протягом минулої доби російські війська здійснили 500 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі.

Зокрема, зафіксовано чотири авіаційні удари по Білогірʼю, Полтавці та Червоному. Три обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили Плавні та Малу Токмачку.

"327 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне", - інформує він у повідомленні ранком понеділка.

Крім того, 166 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали", – зазначив Федоров.