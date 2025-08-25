Інтерфакс-Україна
01:08 25.08.2025

Масована атака РФ на Сумщину триває майже добу, зафіксовані влучання в Сумській і Роменській громадах

Вже майже добу триває масована атака РФ на Сумську область, внаслідок якої ворожі безпілотники влучили по території Сумської та Роменської громад.

За інформацією Олега Григорова, начальника Сумської ОВА, ворожі безпілотники вдарили по території Сумської та Роменської громад.

"Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях влучань – пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків", – зазначив Григоров.

Він також закликав мешканців регіону залишатися в укриттях та дотримуватися сигналів тривоги.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/531

Теги: #сумська #наслідки #атака

