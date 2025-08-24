На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який з ножем напав на людей, рятувальників і правоохоронців

У Криворізькому районі Дніпропетровської області 24 серпня сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинув 42-річний чоловік, повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області у телеграм-каналі.

Подія сталася близько 16:00 на полі у Карпівській громаді. За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножових поранень двом жінкам, після чого підпалив сіно, що спричинило загрозу життю людей. "Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем - один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий - тілесні ушкодження".

"Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув", – йдеться у повідомленні.

Слідчі надають правову оцінку вчиненому, призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.

Внаслідок події травми отримали п’ятеро людей, серед яких двоє рятувальників ДСНС.

Джерело: https://t.me/gunpvdp/21331