Інтерфакс-Україна
Події
20:28 24.08.2025

Зеленський ознайомився з новітніми українськими розробками та обговорив оборонну співпрацю з партнерами

Зеленський ознайомився з новітніми українськими розробками та обговорив оборонну співпрацю з партнерами
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у форумі, присвяченому оборонній співпраці з партнерами та виробництву для потреб сучасної війни, під час якого ознайомився з новітніми українськими розробками озброєння та техніки, створеними в Україні для захисту держави.

"Сьогодні разом із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні побачили новітні українські розробки. Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо", – зазначив президент у своєму телеграм-каналі.

Як зазначається у повідомленні на офіційному вебпорталі президента, Зеленський також провів зустріч із міністрами оборони країн-партнерів, які прибули до України з нагоди Дня Незалежності. У зустрічі взяли участь, зокрема, міністр національної оборони Канади Девід Макгінті, міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє, віцепрем’єр – міністр національної оборони Румунії Лівіу-Іонут Моштяну, міністр оборони Швеції Пол Йонсон, заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, постійний секретар Міноборони Естонії Каймо Кууск та заступник державного секретаря з питань оборони Великої Британії Алістер Карнс.

Під час зустрічі обговорювали розвиток оборонної промисловості України, співпрацю у різних форматах та гарантії безпеки для держави. "Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи. Дякую за підтримку й готовність працювати далі заради безпеки наших країни", – додав Зеленський.

Президент подякував міністрам, лідерам їхніх країн і народам за підтримку України після початку повномасштабної агресії Росії та підкреслив, що нова архітектура безпеки Європи повинна базуватися на сильній українській армії. "Ми розуміємо, що ці гарантії безпеки для майбутнього України та безпеки Європи базуються передусім на сильній українській армії", – наголосив він.

Учасники форуму підкреслили важливість розвитку оборонної промисловості України, відзначили результативність реалізації данської моделі фінансування українського ОПК та обговорили інші можливі шляхи підтримки. Країни-партнери висловили зацікавленість у різних форматах оборонної співпраці з Україною.

Під час заходу Зеленському та Прем’єр-міністру Канади Марку Карні продемонстрували новітні досягнення українського виробництва озброєнь і техніки.

 

 

