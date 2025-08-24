Інтерфакс-Україна
16:46 24.08.2025

Зеленський: Повертаємо додому журналіста Хилюка

З російського полону звільнили журналіста Дмитра Хилюка, що перебував у росіян з березня 2022 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні", - написав Зеленський у телеграм у неділю.

