Зеленський: Повертаємо додому журналіста Хилюка

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

З російського полону звільнили журналіста Дмитра Хилюка, що перебував у росіян з березня 2022 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні", - написав Зеленський у телеграм у неділю.