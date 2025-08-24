Інтерфакс-Україна
15:49 24.08.2025

Канада готова доєднатися до програми PURL – Зеленський за результатами зустрічі з Карні

Фото: Pixabay

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні у Києві обговорили дипломатію, а також оборонну співпрацю.

"Ми обговорили сьогодні нашу оборонну співпрацю. Країни НАТО зараз підключаються до нової програми під назвою PURL. Це колективний інструмент, який дозволяє збільшити допомогу Україні завдяки закупівлям зброї саме в Сполучених Штатах Америки. Вже в програмі рішення на півтора мільярда доларів. Країни Європи зробили свої кроки. Я вдячний за готовність Канади приєднатися до програми", - сказав Зеленський під час прес-конференції у неділю.

Окрім того, лідери обговорили дипломатію, а також свої контакти з партнерами. Україна також розраховує, що Канада братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки.

«Важливо, щоб все стало максимально практичним і вважаємо, що Канада має бути представлена на такому ж рівні, як і наші найближчі партнери в Європі - ці гарантії безпеки залучені до процесу захисту миру. Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні. Для нас це важливо», - додав президент.

Окрім того, Канада додасть $500 млн у рамках PURL.

Також Україна розраховує на участь Канади в реконструкції, і не лише у відновленні об'єктів, а й у реабілітації після поранень, лідери обговорили такі програми для ветеранів.

Зеленський окремо відзначив участь Канади у глобальній коаліції для повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами.

