Інтерфакс-Україна
Події
13:12 24.08.2025

Канада у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд

Фото: Pixabay

Канада вже у вересні передасть Україні зброю на понад $1 млрд, заявив прем’єр країни Марк Карні.

"На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд з цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння - шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця", — зазначив Марк Карні під час промови в Києві.

Теги: #україна #канада #військова_допомога

