Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з латвійським колегою Андрісом Спрудсом плани оборонної співпраці на коротку і довгострокову перспективи та поінформували колег про потреби української армії на фронті.

"Провів зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Обговорили плани оборонної співпраці на коротку і довгострокову перспективи. Поінформували колег про поточну ситуацію на фронті й нагальні потреби Сил оборони, щоб надалі стримувати ворога", - написав Шмигаль у телеграмі.

Глава Міноборони зазначив, що серед пріоритетів - активізація спільного виробництва як в Україні, так і в Латвії. Обговорили також продовження участі латвійських партнерів у програмі тренування українських військових.

Крім того, Латвія відіграє важливу роль у діяльності Коаліції дронів, повідомив Шмигаль.

"Подякував за візит в Україну в ці важливі святкові дні. Ми високо цінуємо всю допомогу, яку Латвія надала нам від початку повномасштабної війни. Зокрема, важливим для нас є останнє рішення Уряду Латвії про виділення 2 млн євро на закупівлю зброї в межах PURL. Продовжуємо активну співпрацю задля зміцнення безпеки та наближення справедливого миру", - додав міністр.