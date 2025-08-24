Інтерфакс-Україна
Події
11:05 24.08.2025

Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

1 хв читати
Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з латвійським колегою Андрісом Спрудсом плани оборонної співпраці на коротку і довгострокову перспективи та поінформували колег про потреби української армії на фронті.

"Провів зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Обговорили плани оборонної співпраці на коротку і довгострокову перспективи. Поінформували колег про поточну ситуацію на фронті й нагальні потреби Сил оборони, щоб надалі стримувати ворога", - написав Шмигаль у телеграмі.

Глава Міноборони зазначив, що серед пріоритетів - активізація спільного виробництва як в Україні, так і в Латвії. Обговорили також продовження участі латвійських партнерів у програмі тренування українських військових.

Крім того, Латвія відіграє важливу роль у діяльності Коаліції дронів, повідомив Шмигаль.

"Подякував за візит в Україну в ці важливі святкові дні. Ми високо цінуємо всю допомогу, яку Латвія надала нам від початку повномасштабної війни. Зокрема, важливим для нас є останнє рішення Уряду Латвії про виділення 2 млн євро на закупівлю зброї в межах PURL. Продовжуємо активну співпрацю задля зміцнення безпеки та наближення справедливого миру", - додав міністр.

Теги: #україна #латвія #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 24.08.2025
Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

08:57 24.08.2025
Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

15:15 23.08.2025
У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

09:49 23.08.2025
Пастор Бернс знов їде до України

Пастор Бернс знов їде до України

19:01 22.08.2025
КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

18:57 22.08.2025
США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

18:43 21.08.2025
Україна здатна відбивати агресію РФ та не має наміру проводити референдум щодо територій – Єрмак

Україна здатна відбивати агресію РФ та не має наміру проводити референдум щодо територій – Єрмак

11:56 21.08.2025
КМІС: 53% українців вважають, що за 10 років Україна стане процвітаючою країною-членом ЄС

КМІС: 53% українців вважають, що за 10 років Україна стане процвітаючою країною-членом ЄС

10:10 21.08.2025
Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський

Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський

08:44 21.08.2025
Тайвань планує збільшити оборонний бюджет на 22,9% у 2026 році

Тайвань планує збільшити оборонний бюджет на 22,9% у 2026 році

ВАЖЛИВЕ

Трамп привітав Україну та українців із Днем незалежності

Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

ОСТАННЄ

Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

Пасажиропотік через кордон знизився на 1,3% від рекорду попередніх тижнів

Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

Трамп привітав Україну та українців із Днем незалежності

Порт Усть-Луга в РФ під атакою дронів – ЦПД

Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА