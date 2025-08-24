Інтерфакс-Україна
Події
09:49 24.08.2025

Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

1 хв читати
Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави
Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо привітав українців з 34-ю річницею Незалежності.

"Ми віримо в узгоджене врегулювання, яке збереже суверенітет України та гарантуватиме її довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру. У цей День Незалежності, віддаючи шану історії вашої країни, Сполучені Штати прагнуть продовжувати розбудову нашого економічного та безпекового партнерства заради мирного та процвітаючого майбутнього для обох наших країн", - ідеться в оприлюдненій заяві на сайті Держдепу.

Теги: #сша #день_незалежності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:20 24.08.2025
Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

09:19 24.08.2025
Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

09:18 24.08.2025
Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

09:16 24.08.2025
За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

09:14 24.08.2025
Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

09:08 24.08.2025
Одного дня відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом, як одна сім’я, як одна країна – Зеленський

Одного дня відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом, як одна сім’я, як одна країна – Зеленський

08:57 24.08.2025
Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

07:56 24.08.2025
США схвалили продаж Україні понад 3 тис. ракет ERAM

США схвалили продаж Україні понад 3 тис. ракет ERAM

07:43 24.08.2025
США місяцями блокують удари України по РФ далекобійною зброєю

США місяцями блокують удари України по РФ далекобійною зброєю

06:59 24.08.2025
24 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

ОСТАННЄ

Прем’єр Канади прибув в Київ в День незалежності України

За ніч знешкоджено 48 ворожих БпЛА із 72, є влучання у 10 локаціях

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

Сирський: Найкращий гарант незалежності – українське військо

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Українські бійці підняли синьо-жовті прапори над селами у Курській області

Прикордонники знищили телевежу і склад із пальним росіян на Північно-Слобожанському напрямку

Українські дрони завдали ударів по російських НПЗ та нафтопроводу "Дружба" – Мадяр

Окупанти втратили 67 осіб на покровському напрямку, усього на фронті 134 боєзіткнення - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА