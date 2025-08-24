Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо привітав українців з 34-ю річницею Незалежності.

"Ми віримо в узгоджене врегулювання, яке збереже суверенітет України та гарантуватиме її довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру. У цей День Незалежності, віддаючи шану історії вашої країни, Сполучені Штати прагнуть продовжувати розбудову нашого економічного та безпекового партнерства заради мирного та процвітаючого майбутнього для обох наших країн", - ідеться в оприлюдненій заяві на сайті Держдепу.