Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, 3 бронемашини, 40 артсистем, 121 БПЛА, а також 81 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1076070 (+910) осіб, танків – 11129 (+0) од, бойових броньованих машин – 23167 (+3) од, артилерійських систем – 31898 (+40) од, РСЗВ – 1472 (+0) од, засоби ППО – 1211 (+1) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53056 (+121), крилаті ракети – 3598 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 59593 (+81), спеціальна техніка – 3944 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.