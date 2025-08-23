Нові проєкти щодо посилення воєнної розвідки України обговорив Буданов із канадським філантропом Темертеєм й представниками діаспори
Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов зустрівся із засновником фонду Temerty Foundation Джеймсом Темертеєм та представниками української діаспори й обговорив можливі напрями підтримки воєнної розвідки України та шляхи консолідації зусиль української громади у світі.
Як повідомляє ГУР у Telegram-каналі в суботу, Буданов зустрівся із Темертеєм, його дружиною та керівницею фонду Людмилою Темертей, директоркою української ініціативи фонду Христиною Волер і директором українського відділення Світового Конґресу Українців Андрієм Потічним.
"Українська діаспора відіграє надзвичайно важливу роль у зміцненні обороноздатності нашої держави. Завдяки консолідованим зусиллям ми здатні швидше реагувати на виклики та забезпечувати воїнів усім необхідним", — зазначив Буданов.
Джеймс Темертей відзначив ефективність роботи українських воєнних розвідників.
"Робота Головного управління розвідки та його спецпідрозділів вражає рішучістю й професіоналізмом. Для нас честь підтримувати цих людей, які щодня ризикують життям, захищаючи Україну і цінності, спільні для всього вільного світу", — наголосив Темертей.
Окремо начальник ГУР МО подякував Темертею за його неоціненний внесок у допомогу Україні та привітав із отриманням державної відзнаки "Національна легенда України", яку президент Володимир Зеленський вручив бізнесмену та філантропу 20 серпня.
"Сьогодні українці в усьому світі об’єднують сили заради однієї мети — перемоги. Підтримка таких лідерів, як Джеймс Темертей, є прикладом глобальної солідарності й віри в нашу державу", — наголосив Буданов.
Джеймс Темертей — один із найвпливовіших філантропів у світі, який після початку повномасштабного вторгнення рф реалізував низку масштабних проєктів на підтримку України, зокрема, надавав допомогу освітнім програмам, лікарням, критичній інфраструктурі та сприяв відбудові зруйнованих громад.