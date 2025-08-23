Президент Фінляндії: Росія хоче продовжувати війну, щоб розширити контроль над територіями

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив у п’ятницю, що наразі немає жодних ознак готовності Росії до переговорів з Україною – Москва прагне продовжити війну щонайменше до осені, аби максимально розширити свої територіальні здобутки.

В інтерв'ю, опублікованому в суботньому виданні Helsingin Sanomat, яке цитує польська агенція PAP, Стубб сказав, що наразі немає жодних ознак того, що Росія захоче сісти за стіл переговорів для обговорення припинення вогню або мир з Україною. "Вони хочуть продовжувати війну принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні здобутки", – підкреслив він.

За словами президента Фінляндії, також "малоймовірно", що найближчим часом відбудеться зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. "Тактика зволікання з боку Росії триватиме", – сказав Стубб.

"Ми поступово, – визнав Стубб, – наближаємося до моменту, коли стане можливим досягнення припинення вогню та більш тривалого миру". При цьому він наголосив, що єдина людина, яка може змусити Путіна до миру, – це Трамп, який досі не використав жорстких заходів, таких як масштабні санкції, щоб вплинути на Путіна.

"Завдання такої маленької країни, як Фінляндія, – впливати на переговорну позицію президента США. Іноді нам це вдається, а іноді трохи менше", – підкреслив Стубб.

При цьому він підкреслив, що вперше в історії Фінляндія сидить за столом, де визначається майбутнє європейської безпеки. "Однак це відрізняється від Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), Заключний акт якої був підписаний в Гельсінкі в 1975 році", – зазначив президент Фінляндії.

На питання про участь його в потенційних гарантіях безпеки, які розробляються для України, він відповів, що Фінляндія залучена до цього процесу, але її участь у цих гарантіях "не визначатиме війну чи мир".