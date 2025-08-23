Інтерфакс-Україна
Драгоне: питання гарантій безпеки й контингентів союзних країн на території України все ще перебуває "в зародковому стані"

Питання направлення в Україну миротворців задля забезпечення миру після припинення російської війни "все ще перебуває в зародковому стані", підкреслює голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

В інтерв'ю виданню Corriere della Sera Драгоне нагадав, що на зустрічах військових керівників США і краї коаліції "охочих" обговорюється "об'єднання сил, очолюване Лондоном і Парижем, яке з перспективою мирного процесу хоче супроводжувати нормалізацію ситуації в Україні".

"Йдеться про економіку, безпеку території, повітряного простору та багато іншого. Серед їхніх завдань також організація системи, спрямованої на те, щоб відмовити Росію від нових атак", - сказав Драгоне.

На запитання, щодо гарантій безпеки і чи має бути присутність контингентів союзних країн на території України, проти чого категорично проти РФ, Драгоне відповів: "Ці питання є частиною міжнародної політики та переговорів з Москвою. Але ми в НАТО про це абсолютно не говорили, навіть не згадували".

"Ми знаємо, що питання контингентів порушувалося окремими країнами, можливо, на двосторонньому рівні. Але, повторюю, воно залишається в зародковому стані. Гарантії безпеки, про які домовляються політики, повинні задавати контекст. Наприклад: хто на місцях вирішує, хто порушив домовленості - росіяни чи українці? Хто розробляє правила ведення бойових дій? Яка територія має бути укомплектована? Чи повинні солдати лише спостерігати, чи також захищати, і якщо так, то з якою зброєю? Нічого не визначено", - підкреслив Драгоне.

Драгоне також нагадав, що НАТО направило Україні озброєння на загальну суму $50 млрд у 2024 році, у 2025-му планується підтримка в аналогічних обсягах.

"Країни НАТО надали 99% всієї військової допомоги. У 2024 році її обсяг досяг $50 млрд. У 2025 році ми вже досягли $33 млрд, але до кінця року ми будемо відповідати попередньому показнику", - заявив Драгоне.

"Ми маємо намір продовжувати військову допомогу і навіть збільшити її", - сказав він.

Він нагадав, що "близько 40 днів тому разом з президентом Трампом і його радниками ми створили список пріоритетних українських потреб (PURL) - список, складений українцями". Драгоне сказав, що союзники, "які готові взяти участь у програмі, не будучи ні членами ЄС, ні членами НАТО, фінансують поставки американської зброї, яка швидко доставляється до Києва".

"На сьогоднішній день за програмою PURL було відправлено зброї на суму півтора мільярда доларів", - повідомив Драгоне.

"Існує три пакети, кожен приблизно по 500 мільйонів євро. Перший був профінансований Нідерландами на початку серпня, другий - наступного дня Данією, Фінляндією і Швецією. Третій був профінансований Німеччиною в середині місяця", - повідомив він.

За словами представника НАТО, мова йде в першу чергу про засоби ППО від ракет і безпілотників, а також боєприпаси різних калібрів.

