На Харківщині під час ворожого обстрілу поранено дільничного поліцейського

У суботу вранці у Куп’янську (Харківська обл.) під час евакуації цивільних мешканців та доставлення до підрозділу поліції, російські військові обстріляли автомобіль, у якому перебували правоохоронці та громадяни, - поранено дільничного поліцейського.

"Внаслідок влучань поранення ноги отримав дільничний офіцер поліції Куп’янського районного відділу поліції. Його доставлено до лікарні. Транспортний засіб зазнав численних пошкоджень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочате досудове розслідування за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.