Окупанти удвічі збільшили добову кількість обстрілів міст та сіл Донецької області, в Костянтинівці 2 загиблих

Двоє мирних жителів міста Костянтинівка Донецької області загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у п'ятницю, це семеро жителів області за добу дістали поранення, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. В Олександрівці пошкоджено 4 будинки і нежитлову будівлю. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку. В Іллінівці пошкоджено будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, адмінбудівлю, крамницю і 2 газогони", - написав Філашкін в Телеграм у суботу.

У Сіверську Бахмутського району, за його словами, пошкоджено три будинки, без постраждалих.

"Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі і авто, у Світлому — будинок. У Грузькому Шахівської громади 4 будинки зруйновано і 7 пошкоджено", - розповів голова обладміністрації.

Всього за добу росіяни 68 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З населених пунктів на лінії фронту в п'ятницю було евакуйовано 909 мирних жителів, у тому числі 209 дітей.

В четвер окупанти обстрілювали міста і села області 26 разів, у середу 30, у вівторок 32. Таким чином кількість обстрілів у п'ятницю більш як удвічі виросла порівняно з попередніми днями. У четвер з області було евакуйовано 3 тис 649 мирних жителів, у тому числі 137 дітей, у середу 1608 людей, у тому числі 158 дітей, у вівторок 1760 людей, у тому числі 250 дітей.

Як повідомлялось, минулого в четвер, коли з лінії фронту в четвер було евакуйовано 5 тис 766 людей, у тому числі 213 дітей, що стало абсолютним рекордом організованої евакуації з Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На початку серпня 2025 року Філашкін повідомив про зростання масштабів евакуації цивільних мешканців з населених пунктів Донецької області до інших регіонів України: якщо місяць тому щодоби виїжджало 300-400 осіб, на той момент вже виїжджало 600-700.

8 серпня він оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з одного селища та 18 сіл прифронтової Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, де тоді перебувало 109 дітей. 14 серпня Філашкін оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади, де загалом орієнтовно перебувало 1879 дітей. Вона розпочалася 16 серпня; крім сімей з дітьми виїжджають літні люди, родини з дітьми, домашні тварини.