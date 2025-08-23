Генштаб зафіксував впродовж доби 143 бойових зіткнення

Фото: 152 ОЄБр

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 143 бойових зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5197 обстрілів, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5417 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб