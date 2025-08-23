23 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1277 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1277 RUSSIAN AGRESSION

23 серпня відзначають День Державного Прапора України, Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму, Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації, День дослідників інтернету, День масляної кукурудзи, День недорогих авіаквитків.

День міста Харків.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Луппа; святого священномученика Іринея Ліонського; віддання Успіння.

День Державного Прапора України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 23.08.2004 р. № 987/2004 (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента від 07.08.2009 р. № 602/2009 та від 10.10.2015 р. № 576/2015).

Метою цього дня є вшанування багатовікової історії українського державотворення та державної символіки, а також виховання поваги громадян до державних символів України. Синьо-жовтий прапор України є одним із трьох ключових державних символів, поряд із гербом та гімном. Поєднання синього та жовтого кольорів має давню історію і символізує мирне небо та пшеничні поля. Прапор став символом боротьби за незалежність та свободу українського народу.

День міста Харків

23 серпня харків’яни святкують День народження свого міста. Це одне з найбільших міст сходу України, має статус міста з 1654 року. Харків є науковим, промисловим, медичним, політичним та культурним центром регіону.

Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації

Відзначається щорічно за рекомендацією 150-ї сесії виконавчої ради ЮНЕСКО (рішення 8.2) в день повстання рабів Сан-Домінго та Гаїті у 1791 р., яке поклало початок процесу ліквідації системи рабства

Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму

Відзначається щорічно з 2009 р. Запропоновано в Декларації Європейського парламенту "Європейська свідомість і тоталітаризм" (2009) як день пам'яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів.

Міжнародний день сліпих собак

Цей день був започаткований 2017 року Сарою Горн, власницею сліпого джек-рассел-тер’єра на ім’я Шеммі. Метою цього дня є підвищення обізнаності про сліпих собак, їхні неймовірні здібності та важливість догляду за ними. Сліпота у собак може виникнути через різні причини, включаючи хвороби, старість, травми або медичні стани, такі як катаракта, глаукома і дегенерація сітківки. Незважаючи на втрату зору, сліпі собаки можуть добре адаптуватися і вести повноцінне життя, покладаючись на інші свої сенсорні функції.

День дослідників інтернету

День дослідників інтернету відзначають 23 серпня, відзначаючи річницю створення Всесвітньої павутини. Термін "Інтернаут" - це гібрид з слів "Інтернет" і "астронавт", що означає дослідників величезного цифрового всесвіту, який постійно розширюється.

День масляної кукурудзи

День масляної кукурудзи, що відзначається щорічно 23 серпня, - це день, присвячений вшануванню простої, але дуже смачної страви - кукурудзи з маслом.

День недорогих авіаквитків

День недорогих авіаквитків який зазвичай відзначається 23 серпня кожного року, - це день, коли ціни на авіаквитки, як кажуть, значно знижуються.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Лавра (Лаврентія) Івановича Дяченка (1900-1937), українського поета, публіциста;

90 років від дня народження Михайла Дмитровича Дяка (1935-1976), українського громадсько-політичного діяча, учасника національно-визвольного руху, члена-засновника Українського Національного Фронту;

90 років від дня народження Анатоля Олексійовича Перепаді (1935-2008), українського перекладача;

75 років від дня народження Григорія Джамаловича Гусейнова (1950), українського письменника, журналіста, краєзнавця, редактора, видавця, редактора часопису "Кур'єр Кривбасу".

Ще в цей день:

1904 рік - Отримано патент на автомобільний шинний ланцюг;

1918 - Рада міністрів Української Держави затверджує постанову про створення в Києві Державного драматичного театру;

1943 - Визволення Харкова від німецьких окупантів;

1975 - Відкриття Харківського метрополітену;

1998 - Встановлено звання Герой України.

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Луппа

Лупп жив у місті Солунь (сучасні Салоніки, Греція) і був свідком мученицької смерті свого господаря Димитрія. Після його смерті, Лупп взяв його окровавлену туніку та перстень, обагрений мученицькою кров’ю, і за допомогою цих святинь здійснив багато чудес та зцілень. За свою проповідь християнства Лупп був арештований і підданий мученицькій смерті за наказом імператора Максиміана.

Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці

23 серпня православні християни відзначають віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Історія цього свята пов'язана з подіями, коли батьки привели трирічну Марію до Єрусалимського храму. На сходах дівчинку зустрів батько Іоанна Предтечі та взявши за руку, відвів високими сходами до найбільш священного місця в храмі. Ці сходи стали символом її шляху до покликання.

Іменини: Єфрем, Іван, Микола, Павло.