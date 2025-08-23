Інтерфакс-Україна
05:00 23.08.2025

Лавров заявляє, що зустріч Путіна і Зеленського не планується - ЗМІ

Міністр закордонних справ РФ Лавров заявляє, що зустріч Путіна і Зеленського не планується, незважаючи на заяви Білого дому. Заява прозвучала в інтерв’ю Лаврова програмі "Meet the Press" на NBC News у п’ятницю.

"Отже, підсумок такий: зустріч не планується. Президент Путін чітко заявив, що готовий до зустрічі, за умови, що ця зустріч дійсно буде мати порядок денний, президентський порядок денний. Тож це велике "якщо", - заявив Лавров на NBC News.

На спробу ведучої перепитати чи справді Путін не має наміру зустрічатися, Лавров відреагував реплікою, що вона його "не слухає" і "не розуміє, що він каже", повторивши кремлівські наративи про відмову України обговорювати питання членства в НАТО, територіальні питання і скасування "законодавства, яке забороняє російську мову".

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=EhMbnD3LGZE

