Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Миколаївській області - ОВА

Один цивільний зазнав поранень внаслідок удару росіян по Галицинівській громаді, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Телеграм.

"Росіяни завдали удар, попередньо, FPV-дроном по Галицинівській ТГ. Внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. Його госпіталізовано до Миколаєва, надається вся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні Кіма.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/15797