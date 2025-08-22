Інтерфакс-Україна
20:51 22.08.2025

Трамп: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, а може й ні, залежно від подій наступних тижнів

Президент США Дональд Трамп припустив приїзд Володимира Путіна на Чемпіонат світу з футболу 2026 (2026 FIFA World Cup), який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці одночасно, але поставив це в залежність від того, що станеться в наступні кілька тижнів.

Спілкуючись із журналістами у Вашингтоні в п'ятницю він продемонстрував присутнім спільне фото з Путіним і сказав: "Володимир Путін, я вважаю, приїде, залежно від того, що станеться. Він може прийти, а може й ні, залежно від того, що станеться. У нас багато подій відбудеться протягом наступних кількох тижнів. Але я вважаю, що це гарне його фото… Це було дуже мило", - сказав Трамп.

 

